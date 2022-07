US-Wahlen 2024 Mehrheit der US-Demokraten lehnt zweite Amtszeit für Biden ab

Auch bei den Republikanern ist noch nichts entschieden. Ex-Präsident Trump lässt bislang offen, ob er wieder kandidieren will. Bei einem Wahlkampfauftritt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska kündigte er am Samstagabend lediglich an: »Wir werden unser prächtiges Weißes Haus zurückerobern.«

Trump behauptet seit seiner Niederlage, er sei bei der Wahl 2020 durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden. Eine Lüge, die mehrfach widerlegt wurde.