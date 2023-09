Erst gemeinsames Wochenende, dann positiver Test

Jill Biden war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das weiße Haus bekannt gab. Ein Coronatest bei dem US-Präsidenten am Montagabend sei negativ ausgefallen, er werde sich weiterhin testen, hieß es. Zuvor war das Präsidentenpaar noch am Samstag gemeinsam in den US-Bundesstaat Florida gereist, um sich ein Bild von der Lage nach Hurrikan »Idalia« zu machen. Das Wochenende verbrachten sie anschließend gemeinsam in ihrem Haus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware. Am Montag war Präsident Biden ohne seine Frau nach Philadelphia aufgebrochen.