Erfolg für US-Präsidenten Biden unterzeichnet historisches Gesetzespaket für Umwelt und Soziales

Wasserknappheit am Colorado: US-Regierung verringert Zufuhr

Wie wichtig das Thema Klimaschutz ist, wurde in den USA am Dienstag auch am Beispiel des Colorado Rivers im Südwesten des Landes deutlich. Wegen anhaltender Wasserknappheit entlang des Flusses müssen die Bundesstaaten Arizona und Nevada mit Kürzungen beim Wasser rechnen.

Die US-Regierung kündigte am Dienstag an , den Wasserabfluss aus den Stauseen Mead und Powell, die durch den Colorado gespeist werden, das zweite Jahr in Folge zu verringern. Hintergrund ist die Prognose, dass sich die Pegelstände weiter absenken werden.