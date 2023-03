US-Präsident Biden unterzeichnet Gesetz zur Freigabe von Geheimdokumenten zur Coronapandemie

In der chinesischen Millionenstadt war das Coronavirus 2019 zuerst aufgetaucht. Während viele Expertinnen und Experten eine Übertragung von Tier zu Mensch auf einem Tiermarkt in Wuhan als Ursprung der Pandemie ansehen, gibt es auch die These eines Laborunfalls in der Stadt.

Im Februar berichteten mehrere US-Medien, das für die Aufsicht von Laboren zuständige US-Energieministerium gehe mittlerweile davon aus, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor entwichen ist. Auch die US-Bundespolizei FBI bezeichnete eine Laborpanne als »höchstwahrscheinlich«.