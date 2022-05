China betrachtet Taiwan als Teil seiner Volksrepublik – und droht regelmäßig mit einer Eroberung. Nun hat US-Präsident Joe Biden deutlich gemacht, den Inselstaat im Fall eines Angriffs aus Peking auch militärisch verteidigen zu wollen. China habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben, betonte Biden in Tokio bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida.

Eine gewaltsame Einnahme Taiwans würde die ganze Region destabilisieren und dem ähneln, was in der Ukraine passiert sei, sagte Biden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. »Wir halten daran fest, den Frieden und die Stabilität um die Taiwanstraße zu unterstützen und sicherzustellen, dass es keine einseitige Veränderung des Status Quo gibt«, sagte Biden in Bezug auf die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan.