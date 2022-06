US-Präsident Joe Biden will ausnahmsweise die Regeln des US-Parlaments umgehen, um ein landesweites Abtreibungsrecht zu verabschieden. Er hat sich für die Aussetzung einer uralten Regel im Senat ausgesprochen, um in den Vereinigten Staaten per Gesetz ein landesweites Recht auf Abtreibung zu sichern. »Wir müssen Roe v. Wade gesetzlich verankern. Und das können wir nur erreichen, wenn der Kongress dafür stimmt«, sagte Biden zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid. »Und wenn der Filibuster dem im Wege steht, sollte es wie beim Wahlrecht sein, dass wir dafür eine Ausnahme vorsehen.«