Damit meint der US-Präsident unter anderem das sogenannte »Don't Say Gay«-Gesetz in Florida. Die Regelung trat vor wenigen Wochen in Kraft. Sie verbietet es Schülern und Lehrern, generell über sexuelle Orientierung zu sprechen – die Worte schwul, lesbisch, bi, trans oder queer dürfen im Unterricht nicht gesagt werden.

Landesweit gebe es etwa 300 dieser diskriminierenden Gesetze, sagte der Präsident. So werde in Texas an Haustüren geklopft, um Eltern zu belästigen, die Transgender-Kinder großziehen. »In Florida wird Micky Maus gejagt, Herrgott noch mal«, sagte Biden weiter und erntete dafür laut »New York Times« Applaus und Gelächter.