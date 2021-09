Polizeigewalt US-Justizministerium verbietet Sicherheitskräften den Würgegriff

Der Fall George Floyd hatte in den USA eine Debatte über Polizeigewalt ausgelöst – nun gibt es eine Weisung von oberster Stelle: Nur in Ausnahmefällen dürfen Polizisten noch an der Halsschlagader zugreifen.