Kalifornien will ab 2035 nur noch den Verkauf von Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen zulassen. Die Regierung hat in Washington um eine entsprechende Erlaubnis gebeten. Ein auf Montag datiertes Schreiben des zuständigen California Air Resources Board (CARB) dazu an die Bundesumweltschutzbehörde EPA lag der Nachrichtenagentur Reuters vor.