Im Vorfeld der Urteilsverkündung hatte Reffitt gesagt, er sei »ein wenig zu verrückt« gewesen und entschuldigte sich bei der Polizei und seiner Familie. »Ich will mit diesem Zeug nichts mehr zu tun haben. Ich will nichts mit Milizengruppen zu tun haben. Es tut mir so leid«, sagte er.

Reffitt ist der erste Kapitol-Randalierer, der vor dem US-Bezirksgericht im District of Columbia vor Gericht stand. Bis heute hat die Bundesstaatsanwaltschaft in allen 13 Prozessen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol bis auf einen Fall eine Verurteilung erreicht.