In dem erbitterten Machtkampf der Republikaner um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus hat auch der zweite Wahlgang keine Entscheidung gebracht. Nachdem der Republikaner Kevin McCarthy bei der Abstimmung im ersten Anlauf bereits eine historische Schlappe erlitten hatte, kam er in der konstituierenden Sitzung der Parlamentskammer auch in Runde zwei nicht auf die nötige Mehrheit.