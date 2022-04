Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nach der Veröffentlichung der Audiodatei äußerte er sich zunächst nicht.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Sitz des US-Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der beispiellose Gewaltausbruch sorgte für Entsetzen. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde er freigesprochen.

Unmittelbar nach der Attacke hatten sich diverse – auch hochrangige – Republikaner schockiert gezeigt und von Trump distanziert. McCarthy und auch der oberste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hatten Trump zunächst mitverantwortlich für die Erstürmung des Kapitols gemacht. Später schlugen sie sich wieder auf die Seite ihres Parteikollegen, wohl angesichts dessen großen Rückhalts an der Basis.