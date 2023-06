Eine künstliche Intelligenz (KI) soll dem Menschen Arbeit abnehmen – und wendet sich dann gegen ihn: Was wie ein Plot aus einem Science-Fiction-Film klingt, hat sich nun in einer Simulation der US-Luftwaffe so ähnlich zugetragen. Niemand kam real zu Schaden, doch das Ergebnis dürfte das US-Militär trotzdem nachdenklich stimmen.