Marc Pitzke, New York City:

Also das hat hier natürlich und das ist ein Klischee, aber das hat hier wirklich wie eine Bombe eingeschlagen.

Die USA sind in Aufruhr: tausende Menschen treibt es auf die Straßen. Grund dafür: am Montagabend veröffentlichte die Zeitung Politico einen Entwurf des Obersten Gerichtshofes der USA. Der deutet daraufhin, dass der Supreme Court das grundsätzliche Recht auf Abtreibung kippen könnte.

Marc Pitzke, New York City:

Dass das geleakt wurde, ist natürlich… Das zeigt, dass da einiges im Gange ist, dass da Unzufriedenheit herrscht am Gericht. Denn irgendjemand hatte einen Grund, das zu leaken. Entweder die eine Seite, die rechte, um diese Meinung etwas zu untermauern. Oder die linke, um jetzt schon einmal einen großen Aufstand auszulösen, um das mögliche Urteil im Juni dann zu verhindern.

Wer für den Leak verantwortlich ist, ist unklar. Die USA sind in der Abtreibungsfrage in zwei Lager gespalten. Die seit 1973 geltende Rechtsprechung, nach der Frauen selbst über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden können, steht aber schon länger in Frage – weil konservative Richter am Supreme Court gegenüber den Liberalen inzwischen mit 6 zu 3 in der Mehrheit sind.

Marc Pitzke, New York City:

Es war eigentlich keine Überraschung, denn der Gerichtshof steuert schon länger, überhaupt die Justiz in den USA und die konservativen Politiker natürlich auch, steuern schon länger in diese Richtung. Das Endziel war immer das Abtreibungsrecht wieder abzuschaffen. Jetzt nicht zwingend die Abtreibung zu verbieten. Das ist ja nicht die direkte Konsequenz. Sondern das Recht, das Grundrecht auf Abtreibung, soll wieder gestrichen werden.

Dann würden die Bundesstaaten und nicht mehr die Regierung in Washington über das Recht auf Abtreibung entscheiden. Viele Frauen dürften dann keine legalen Abtreibungen mehr durchführen lassen, egal aus welchen Gründen. Doch die Auswirkungen könnten noch viel größer sein. Die größte LGBTQ-Organisation der USA, Human Rights Campaign etwa, spricht von einem gefährlichen Moment:

Marc Pitzke, New York City:

Das Abtreibungsrecht fußt auf dem Recht auf Privatsphäre. In den USA, um das mal ganz einfach zu sagen, das heißt, was du Zuhause machst in deinem Privatleben, da kann sich der Staat nicht einmischen. So und er sagt, das gilt jetzt nicht für die Abtreibung, das setzen wir außer Kraft, das Recht auf Privatsphäre. Aber das ist genau das Gleiche, die gleiche Grundlage, die zum Beispiel auch die gleichgeschlechtliche Ehe hat. Da haben die begründet. Das ist das Recht auf Privatsphäre. Was bei dir zu Hause passiert, interessiert den Staat nicht. Da kann er nichts verbieten. So, wenn sie jetzt diese Grundlage ausheben bei der Abtreibung, dann liegt es sehr nahe und da zielen auch viele Rechtskonservative drauf, dass andere Rechte auch so ausgehöhlt werden. Eben die gleichgeschlechtliche Ehe oder sogar die »interracial marriage«. Das ist dieses schreckliche deutsche Wort »Mischehe«, die in den 60er Jahren erst legalisiert wurde, hier in den USA, zwischen Schwarzen und Weißen. Die beruht auch auf diesem Grundsatz der Privatsphäre. Wenn der jetzt in Frage gestellt wird und zur Debatte steht, was steht ansonsten noch zur Debatte?

Das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe könne zwar nicht von heute auf morgen passieren, sagt Pitzke, sei aber durchaus eine Möglichkeit.

Marc Pitzke, New York City:

Das Ironische ist ja, dass sowohl bei der Abtreibung als auch bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, die überwältigende Mehrheit der Amerikaner, der Bürger, dafür sind. Das heißt, das Gericht und die Republikaner sind in der Minderheit, was diese Meinung angeht, aber sind in der Mehrheit, was die Macht angeht, das zu ändern.

Welche Entscheidung das Oberste Gericht der USA schlussendlich treffen wird, das wird sich im Juni zeigen.