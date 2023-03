Vor 20 Jahren marschierte die US-Armee im Irak ein – jetzt ist der Krieg seit mehr als zehn Jahren beendet. Nun will der US-Kongress die rechtliche Grundlage für den Militäreinsatz abschaffen. Der Senat votierte am Donnerstag bei einer prozeduralen Abstimmung mit breiter Mehrheit dafür, die im Oktober 2002 erteilte sogenannte Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt (Authorization for Use of Military Force; AUMF) gegen den Irak aufzuheben.