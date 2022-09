Früher 30 Hilfesuchende, heute 50

In der Folge können die Parlamente in den Bundesstaaten oder der Kongress per Gesetz entscheiden, ob und wie Abtreibungen erlaubt oder verboten sind. Viele US-Bundesstaaten, vor allem im Süden und Mittleren Westen, haben Abtreibungen mittlerweile verboten. Wer dennoch abtreiben will oder muss, muss nun über Landesgrenzen hinweg Hilfe suchen – und dafür mehr Kosten in Kauf nehmen.