In wenigen Monaten finden in den USA die wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress statt. In den Bundesstaaten bringen sich dafür die Kandidaten in Stellung. Die Abstimmung gilt auch als Stimmungstest dafür, wie viel Einfluss Ex-Präsident Donald Trump im Lager der Republikaner immer noch hat. In einem Fall in Nebraska hat seine Unterstützung nun die Niederlage eines treuen Trump-Anhängers nicht verhindert.