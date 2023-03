Als zweites Nato-Mitglied nach Polen hatte die Slowakei am Freitag angekündigt, Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine liefern zu wollen. Drei der Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart sollen für Ersatzteile genutzt werden. Zudem will Bratislava Kiew das Luftabwehrsystem Kub liefern.

Die Slowakei will die MiG-29-Jets bis spätestens Januar 2024 durch US-Kampfflugzeuge vom Typ F-16 ersetzen. Nad erklärte am Mittwoch, das Angebot sei auch ein Ausgleich für die Verzögerung bei der Lieferung der F-16-Jets.