Ein Restaurant in Texas, Senator Ted Cruz und ein Mann, der den Republikaner um ein gemeinsames Foto bittet. Plötzlich beginnt Benjamin Hernandez unangenehme Frage zu stellen: Warum Cruz gegen die genauere Überprüfung von Waffenkäufern sei. Das hätte den Schützen nicht gestoppt, antwortet Cruz. Und versucht, seine Haltung zu erklären. Hernandez, schneidet ihm das Wort ab. Und gerät mehr und mehr und Rage. Die Situation droht zu eskalieren, Cruz' Sicherheitspersonal schreitet ein. »Warum passiert das immer wieder«, ruft Hernandez während er abgeführt wird. »19 Kinder mussten sterben. 19 Kinder. Die haben Sie auf dem Gewissen.« Der Grund für die Wut von Hernandez, Aktivist einer liberalen Gruppe in Houston, war der Auftritt von Ted Cruz auf dem Kongress der Waffenlobby NRA, Stunden zuvor. Dort hatte der Senator die Demokraten für ihre Forderung nach strengeren Waffengesetzen kritisiert. Kurz nach dem Massaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde.

Ted Cruz US-Republikaner »Aber viele würden uns immer noch erzählen, dass das Böse, das in Uvalde oder in Buffalo zu sehen ist, auf das Vorhandensein von Waffen in den Händen gewöhnlicher amerikanischer Bürger zurückzuführen ist. Es ist viel einfacher, seine politischen Gegner zu verleumden und von den verantwortungsvollen Bürgern zu verlangen, dass sie ihre verfassungsmäßigen Rechte einbüßen, als die kulturelle Krankheit zu untersuchen, die unsägliche Taten des Bösen hervorbringt. Es ist viel unbequemer zu fragen, warum Verzweiflung, Isolation und gewalttätiger Hass in Amerika so weit verbreitet sind.«

Während viele Menschen nach dem jüngsten Attentat dafür demonstrierten, Waffenkäufe einzuschränken, hat Ted Cruz andere Ideen, um die Sicherheit an Schulen zu erhöhen: Die Bildungseinrichtungen sollten künftig nur noch einen einzigen Eingang haben. Dort sollten permanent mehrere bewaffnete Polizisten stehen. Oder, wenn nötig, auch Veteranen der Armee.