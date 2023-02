In den Marinewerften der USA fehlen die Arbeitskräfte

Ein weiteres Problem stellt die Zahl der Arbeitskräfte in den Werften dar. Del Toro zufolge ist China auch hier zahlenmäßig im Vorteil. In den USA sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Außerdem warf der Marineminister der Volksrepublik vor, »Sklavenarbeit« zu nutzen, um Schiffe zu bauen: »Sie sind ein kommunistisches Land, sie haben keine Regeln, an die sie sich halten«, sagte er. »Sie nutzen Sklavenarbeit für den Bau ihrer Schiffe – das ist nicht die Art und Weise, wie wir jemals Geschäfte machen sollten, aber das ist es, womit wir es zu tun haben, also ist es ein bedeutender Vorteil«, behauptete er.