»Es ist Mitch McConnells Schuld«

Trump nahe stehende Senatoren wie Josh Hawley hatten die Führungsriege um McConnell für den ausgebliebenen Erfolg verantwortlich gemacht. Trump, der am Dienstag ankündigte, bei der Präsidentenwahl 2024 kandidieren zu wollen , greift McConnell schon seit einiger Zeit an. »Es ist Mitch McConnells Schuld«, schrieb Trump am Wochenende in der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social. »Er hat die Midterms vergeigt.«