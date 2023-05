Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Wegfalls einer strikten Abschieberegelung in den USA hat der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador seinem US-Kollegen Joe Biden Kooperationsbereitschaft in Migrationsfragen zugesichert. »Wir sind gute Nachbarn und Freunde«, twitterte López Obrador nach einem virtuellen Treffen mit Biden. In dem einstündigen Gespräch hätten sie auch über die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogen- und den Waffenhandel beraten.