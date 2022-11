Sarah Huckabee Sanders Trumps Ex-Sprecherin wird Gouverneurin von Arkansas

Die Midterm-Wahlen in den USA sind in vollem Gange, die Stimmauszählung läuft. Dabei werden in 36 Staaten auch neue Gouverneurinnen und Gouverneure bestimmt – und in Arkansas siegte nun eine alte Bekannte. Sarah Huckabee Sanders – eine frühere Sprecherin des Weißen Hauses unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump – wird die neue Gouverneurin des südlichen US-Bundesstaats.