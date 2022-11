Ergebnis der Midterms Republikaner erringen Mehrheit im US-Repräsentantenhaus

Die Midterm-Wahlen in der Mitte von Bidens vierjähriger Amtszeit hatten am Dienstag vergangener Woche stattgefunden. Bei der Abstimmung wurden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Außerdem wurden in zahlreichen Bundesstaaten die wichtigen Gouverneursämter neu besetzt.