Zwei Tage nach den Zwischenwahlen in den USA: Die Demokraten schneiden viel besser ab als erwartet, die Republikaner zeigen sich enttäuscht. Eine republikanische »rote Welle« blieb bei den Midterms aus. Darauf wollte Donald Trump eigentlich triumphierend zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat seiner Partei reiten. Jetzt gilt er als der ganz große Verlierer dieser Wahlen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Trump ist ja hier aus diesen Wahlen mit einem ziemlichen blauen Auge hervorgegangen. Viele seiner Kandidaten konnten sich nicht durchsetzen. Es wird sicherlich so sein, dass viele Republikaner ihm die Schuld dafür geben, dass seine Partei so schlecht abgeschnitten hat. Er hat sich zu sehr in den Wahlkampf eingemischt. Er hat zu viele extremistische Kandidaten auf die Wahlzettel gesetzt. Und das, so meinen sicherlich einige Republikaner, hat dazu geführt, dass am Ende dann die Demokraten doch gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, wie das am Anfang gedacht war.«

Im Rampenlicht steht derweil ein Republikaner, der in Florida einen klaren Sieg eingefahren hat.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida:

»Ich habe gerade erst angefangen, zu kämpfen. Gott segne euch! Vielen Dank! Danke für einen historischen Erdrutschsieg!«

Dieser Sieg dürfte Donald Trump nicht freuen. Ron DeSantis gilt als neuer, aussichtsreicher Favorit für die Präsidentschaftskandidatur in der Partei – und er ist ein echter Konkurrent für Trump.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Nach den Wahlen ist bekanntlich vor den Wahlen. Es ist ziemlich sicher, dass bei den Republikanern jetzt eine Schlammschlacht, ein Machtkampf ausbrechen wird. Donald Trump auf der einen Seite wird versuchen, wieder der Präsidentschaftskandidat seiner Partei zu werden. Und auf der anderen Seite ist es aber gut vorstellbar, dass dieser neue Jungstar Ron DeSantis gegen Trump antritt. Und dann wird es wirklich schmutzig bei den Republikanern.«

Die ernüchternden Ergebnisse vom Dienstagabend werfen in der republikanischen Partei Fragen zu Trumps Anziehungskraft und zur Zukunft der Partei auf. Ron DeSantis konnte dagegen mit der Wiederwahl seinen Status als aufstrebender Star der Republikaner und als Präsidentschaftshoffnung festigen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Er hat viele Elemente, die Trump auch hat, aber auf der anderen Seite ist er so ein bisschen pragmatischer. Und er ist natürlich auch viel jünger als Trump. Er ist jemand, der im Grunde viele Wähler ansprechen könnte, die Trump bisher nicht anspricht. Also Leute aus der politischen Mitte, die möglicherweise auf Joe Biden oder auf die Demokraten keine Lust mehr haben und die auf der Suche sind nach einer Alternative, die eben nicht Trump heißt.«

Trump wollte die Zwischenwahlen nutzen, um zu beweisen, dass sein politischer Einfluss nach der Niederlage im Weißen Haus im Jahr 2020 ungebrochen ist. Das ist gründlich misslungen. Viele Positionen der von ihmunterstützten Kandidaten, darunter die Wiederholung von Trumps Lügen über eine gestohlene Wahl und strikte Ansichten zur Abtreibung, treffen offensichtlich nicht die politische Stimmung in den USA. Ron DeSantis kommt bei den Republikanern derzeit besser an als bloßer Trumpismus – dabei ist er nicht weniger extrem als der ehemalige Präsident.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Ron DeSantis ist ja im Prinzip auch so eine Art Trump, nur halt in jung und in klein. Der hat viele extreme Positionen. Der ist gegen Wokeness. Der hat versucht, in Florida auch die Wahlgesetze so zu verändern, dass dort eben vor allem seine Leute am Ende gewinnen. Der hat eine Menge Aktionen gestartet, um zum Beispiel auch die LGBTQ+ Community in Florida an den Rand zu drängen. Also er ist schon ein ziemlich extremer Typ. Er setzt auch darauf, dass ihn eben die religiöse Rechte unterstützt.«

Trump dürfte sich die Zwischenwahlen etwas anders vorgestellt haben. Der 76-Jährige kokettiert schon länger mit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur. Einen Tag vor den Wahlen kündigte er an:

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Ich werde am Dienstag, den 15. November, in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, eine sehr große Ankündigung machen. Wir wollen nicht von der Bedeutung des morgigen Tages ablenken.«

Trump drohte DeSantis offen mit Enthüllungen, sollte er es wagen, gegen ihn in den Ring zu steigen. Bisher zeigte sich der Mann aus Florida davon unbeeindruckt. Mit Blick auf eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 dürften sich auch andere Republikaner jetzt aus der Deckung wagen. Man darf gespannt sein, wie Trump auf die Konkurrenz aus den eigenen Reihen reagiert.