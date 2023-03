Pence selbst schrieb in seinen Memoiren, Trump und dessen Anwalt hätten ihn in den Tagen davor überzeugen wollen, bei der Sitzung die Bestätigung von Bidens Wahlsieg nicht anzuerkennen. Pence lehnte dies demnach ab. Er sperrt sich jedoch gegen eine Aussage in den Ermittlungen – mit der Begründung, dass die Aktivitäten des Vizepräsidenten als Vorsitzender des Senats geschützt seien. Trumps Anwälte wiederum verwiesen auf das sogenannte Exekutivprivileg, das Interaktionen des Präsidenten abschirme.