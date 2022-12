Zwei Menschen starben am Freitag in ihren Häusern in einem Vorort von Cheektowaga (New York), eine weitere Person in Buffalo. In der Nacht wurden vier weitere Todesfälle bestätigt. Poloncarz warnte, dass es noch mehr Tote geben könnte. Einige seien in ihren Autos erfroren, andere wurden auf der Straße in Schneewehen entdeckt. »Das ist nicht das Weihnachtsfest, das wir uns gewünscht haben«, sagte er. Die Stromversorgung werde nicht vor Montag wieder hergestellt sein.