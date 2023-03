Der republikanische Minderheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, hat seinen Krankenhaus- und Rehaaufenthalt nach einem Sturz beendet. Der Politiker erklärte am Samstag in einem Statement, er habe eine stationäre Physiotherapie abgeschlossen. McConnell hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, als er diesen Monat in einem Hotel in Washington stolperte und fiel.