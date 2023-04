Jubel:

Yes, indeed. Happy resurrection day. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people.

Jubelfeier für einen Ausgestoßenen: Gut eine Woche, nachdem zwei demokratische Abgeordnete aus dem Parlament des US-Bundesstaates Tennessee ausgeschlossen worden waren, ist nun auch Justin Pearson wieder zurück.

Justin Jones und Justin Pearson waren am 6. April von der republikanischen Mehrheit per Votum aus dem Regionalparlament geworfen worden. Der Vorwurf: Sie sollen »Protest, Unordnung und Unehre über das Abgeordnetenhaus gebracht - und die Arbeit des Parlaments gestört« haben.

Das vermeintliche Vergehen der beiden: Sie hatten Ende März an einer Demonstration für schärfere Waffengesetze teilgenommen. Wenige – Tage, nachdem an einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Erwachsene erschossen worden waren.

Die Abgeordnete Gloria Johnson war auch bei der Demo und sollte ebenfalls ausgeschlossen werden. Sie überstand das Votum knapp.

Der Ausschluss von Pearson und Jones hatte vergangene Woche Empörung ausgelöst. Von Präsident Biden und Ex-Präsident Obama kam scharfe Kritik. Auch Vizepräsidentin Harris fand deutliche Worte:

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin

»Demokratie bedeutet, dass man das Volk nicht zum Schweigen bringt. Man unterdrückt die Menschen nicht. Man schaltet ihre Mikrofone nicht ab, wenn sie über die Bedeutung von Leben und Freiheit sprechen. Das ist nicht das, was die Demokratie macht.«

Die anhaltenden Proteste zeigten Wirkung: Beide Volksvertreter dürfen zurück ins Parlament, zumindest vorübergehend. Sie müssen in einer Sonderwahl wieder als Abgeordnete kandidieren.

Justin Pearson, Demokrat

»Sie haben versucht, die Demokratie zu töten. Sie haben versucht, die Wahl des Volkes und das Votum des Volkes zu verdrängen, und sie haben einen schlafenden Riesen geweckt. Sie stellten Gloria Johnson, Justin Jones und mich vor Gericht. Aber am Ende haben sie sich selbst vor Gericht gestellt.«

Nach seiner Vereidigung marschierte Justin Pearson stolz ins Abgeordnetenhaus, mit geballten Fäusten in der Luft. US-Medien feierten ihn und Jones als neue Politstars.