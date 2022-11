»Den Weg zum Chaos in Amerika«

Der brutale Angriff auf Pelosis Ehemann hat in den USA die Furcht vor Gewalt rund um die Wahlen weiter verschärft. In einer Rede in dieser Woche verknüpfte Präsident Joe Biden den Angriff auf Pelosi mit dem Angriff von Anhängern des früheren Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und nannte Gewalt »den Weg zum Chaos in Amerika«. Mit Blick auf die am Dienstag stattfindenden Zwischenwahlen sagte Pelosi nun, es stehe »außer Frage, dass unsere Demokratie auf dem Spiel steht«.