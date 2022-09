Auf dem Times Square sowie an zahlreichen anderen öffentlichen Orten in New York ist ab sofort das Mitführen von Schusswaffen verboten. Bürgermeister Eric Adams enthüllte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ein Schild mit der Aufschrift »Times Square: waffenfreie Zone«, das ab heute auf und um den Platz im Herzen Manhattans aufgehängt werden soll, den jährlich rund 50 Millionen Menschen besuchen.