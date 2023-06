»Der heutige Tag ist ein Sieg für Demokratie und Freiheit«

Evan Milligan, ein schwarzer Wähler und der Hauptkläger in diesem Fall, bezeichnete das Urteil als einen Sieg für die Demokratie und die nicht-weiße Bevölkerung. »Wir sind dankbar, dass der Oberste Gerichtshof das bestätigt hat, was wir wussten: dass jeder es verdient, dass seine Stimme zählt und dass seine Stimme gehört wird. Der heutige Tag ist ein Sieg für Demokratie und Freiheit, nicht nur in Alabama, sondern in den gesamten Vereinigten Staaten«, sagte Milligan.

Der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Alabama, John Wahl, sagte in einer Erklärung, dass die Gesetzgeber des Bundesstaates das Urteil befolgen würden. »Unabhängig davon, dass wir mit der Entscheidung des Gerichtshofs nicht einverstanden sind, sind wir zuversichtlich, dass die Legislative von Alabama die Wahlkreisgrenzen neu festlegen wird, um sicherzustellen, dass die Menschen in Alabama von Abgeordneten vertreten werden, die ihre Überzeugungen teilen, und dabei die Anforderungen des geltenden Rechts erfüllen«, sagte Wahl.