Pentagon-Leaks brüskieren US-Verbündete Der Frust der Freunde

In Südkorea ließ Washington Regierungsvertreter bespitzeln, in Israel fing man Nachrichten des Geheimdienstes Mossad ab: Das jüngste Datenleak bringt die USA in große Erklärungsnöte – vor allem bei den eigenen Partnern.