Elf Menschen in Synagoge getötet Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt

Der mit einem halb automatischen Gewehr und drei Pistolen bewaffnete Bowers hatte am 27. Oktober 2018 die »Tree of Life«-Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania gestürmt. Zu dem Zeitpunkt hatten sich dort Gläubige von drei Gemeinden versammelt. Bowers tötete elf Menschen und verletzte weitere zwei Gläubige.