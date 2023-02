Mutmaßliche Spionage USA planen keine Rückgabe von Ballon-Trümmerteilen an China

Einsatzkräfte der US-Armee haben bereits erste Trümmerteile des abgeschossenen Ballons aus dem Meer geborgen. In den kommenden Tagen sollen weitere Tauchgänge folgen. An Peking will Washington aber nichts zurückgeben.