US-Präsident Joe Biden hat ein Bundesgesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen unterzeichnet. »Dieses Gesetz und die Liebe, die es schützt, schlägt den Hass in all seinen Formen«, sagte Biden bei einer Feier anlässlich der Unterzeichnung vor dem Weißen Haus. Zahlreiche Gäste waren anwesend, unter anderem der Besitzer des bei Schwulen, Lesben und der trans Gemeinschaft populären US-Nachtclubs in Colorado Springs, in dem im November fünf Menschen erschossen worden waren. Die amerikanische Pop-Legende Cyndi Lauper (69, »Girls Just Want to Have Fun«) spielte den Song »True Colors«.