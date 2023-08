Nach der Razzia hatte der Herausgeber der Zeitung, Eric Meyer, erklärt, dass der Durchsuchungsbeschluss im Kontext eines Artikels über einen örtlichen Unternehmer stehen könnte. Laut Behörden ging es aber um Identitätsdiebstahl. Man werde die Ermittlungen fortsetzen.

Medienorganisationen reagieren beunruhigt

Der Vorfall sorgt bei US-Medien für große Entrüstung und Beunruhigung über die Pressefreiheit im Land. »Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Nachrichtenredaktionen gehören zu den übergriffigsten Maßnahmen, die Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die freie Presse ergreifen können«, hieß es in einem offenen Brief von 34 Medienorganisationen an den zuständigen Polizeichef.