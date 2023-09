Ein ehemaliges Mitglied der rechtsextremen Gruppe »Proud Boys« wurde für sein Mitwirken am Sturm auf das US-Kapitol zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Dominic Pezzola hat am 6. Januar 2021 den Schutzschild eines Polizeibeamten genommen, damit ein Fenster des US-Kapitols eingeschlagen und so den Randalierern den ersten Einbruch in das Gebäude ermöglicht. Später hatte er ein »Feiervideo« mit einer Zigarre im Gebäude gefilmt, so die Staatsanwaltschaft.