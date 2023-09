Demnach hat die Zahl von Migrantenfamilien, die illegal die mexikanische Grenze Richtung USA überqueren, im August einen Rekord erreicht. US-Patrouillen an der Südgrenze haben mindestens 91.000 Menschen als Teil einer Familiengruppe festgenommen, wie die »Washington Post« unter Berufung auf vorläufige Zahlen meldete. Der bisherige Monatsrekord stammte demnach aus dem Mai 2019 – also vor der Coronapandemie – und lag bei knapp 84.500 Festnahmen. Damals war der Republikaner Donald Trump an der Regierung.