»Heute steht diese Kammer stolz an der Seite der Kräfte der Freiheit«, sagte die scheidende Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kurz vor der Abstimmung. Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan, ein enger Verbündeter des Ex-Präsidenten Donald Trump, sagte hingegen: »Ich denke, das ist der falsche Weg.« Das Gesetz mit dem Namen »Respect for Marriage Act« – etwa Gesetz für den Respekt der Ehe – muss nun noch von Präsident Joe Biden mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt werden.