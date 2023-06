In den USA sind die staatlichen Schulden durch eine gesetzliche Grenze gedeckelt. Diese Grenze muss in unregelmäßigen Abständen durch den Kongress angehoben werden. Im Falle unterschiedlicher Mehrheiten in den Kongresskammern - Repräsentantenhaus und Senat – führt das häufig zu politischem Streit. Im House genießen die Republikaner eine Mehrheit. Besonders manche Hardliner in der Partei hatten in den vergangenen Wochen vollmundig Widerstand angekündigt.