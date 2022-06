Im US-Sender ABC sagte Kinzinger nun, dass die eigene Partei für künftige Gewaltexzesse in die Verantwortung zu nehmen sei. »Solange wir es nicht schaffen, den Menschen die Wahrheit zu sagen, können wir auch nichts anderes erwarten«, so Kinzinger.

Mit seiner Beteiligung an dem Gremium hat sich der Politiker in der eigenen Partei mächtige Feinde gemacht. Und die drastische Kritik an seiner Entscheidung hat für Kinzinger auch persönliche Folgen. Im ABC-Interview schilderte er konkrete Drohschreiben, die er in seiner privaten Post erhalten habe. Darin sei mit Mord an ihm, seiner Frau und dem fünfmonatigen Kind des Ehepaars gedroht worden. »So etwas habe ich noch nie bekommen oder auch nur gesehen. Und es wurde offenbar aus der näheren Umgebung abgeschickt«, erklärte der 44-Jährige.