USA Republikaner blockieren Gesetz zur Bekämpfung von Hassverbrechen

Die Republikaner im US-Senat haben einen Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung von Hassverbrechen blockiert. Das Vorhaben hatte nach der rassistisch motivierten Attacke mit zehn Toten in einem Supermarkt in der Stadt Buffalo vergangene Woche mit der Mehrheit der Demokraten das Repräsentantenhaus passiert. Der Entwurf scheiterte am Donnerstag aber im Senat, der zweiten Kammer des US-Kongresses, am sogenannten Filibuster.