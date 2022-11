In Texas schien er sich seiner Sache allerdings schon sehr sicher und regte außerdem Anhörungen vor Ort an. So könnten die Zustände aus erster Hand beurteilt werden, sagte McCarthy. Immer wieder attackieren die Republikaner den Minister wegen seiner Umsetzung der US-Grenzstrategie. Es sind nicht die ersten Rücktrittsforderungen.

Rücktritt des Chefs der Grenzpolizei

Mayokas Büro ließ die Attacke der Gegenseite abtropfen. »Der Minister ist stolz, die Mission seiner Abteilung weiterführen zu dürfen, seine bemerkenswerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und dem amerikanischen Volk zu dienen«, hieß es aus dem Ministerium.