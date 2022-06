Greg Steube, Republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus:

»Hier vor mir habe ich eine Sig Sauer P226, die kommt mit einem 21-Schuss-Magazin. Diese Pistole wäre nicht mehr erlaubt.«

Notfallsitzung des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus. Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas und weiteren Mehrfachmorden mit Schusswaffen an verschiedenen Orten der USA in den vergangenen Tagen versuchen demokratische Abgeordnete, schärfere Waffengesetze auf den Weg zu bringen. Zugeschaltet aus seinem Haus in Florida, präsentiert der republikanische Abgeordnete Greg Steube während der Ausschusssitzung stolz sein Privatarsenal.

Greg Steube, Republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus:

»Hier ist eine Pistole, die ich jeden Tag trage, um meine Familie, meine Frau, mein Haus zu beschützen. Das ist eine Excell Sig Sauer 365 mit einem 15-Schuss-Magazin. Hier ist ein 7-Schuss-Magazin, das erlaubt wäre, falls der neue Gesetzesvorschlag umgesetzt würde. Es passt nicht in die Pistole. Meine Pistole wäre also faktisch verboten.«

Der Vorsitzende unterbricht: »Ich hoffe bei Gott, dass die nicht geladen ist…«

Greg Steube: »Ich bin zuhause, ich kann mit meinen Waffen machen, was ich will.«

Ende Mai hatte ein 18-Jähriger in einer texanischen Grundschule 21 Menschen erschossen, darunter 19 Kinder. Seitdem gab es in den USA gleich mehrere Attacken mit Schusswaffen, allerdings mit weniger Todesopfern. Ein Mann in Oklahoma erschoss vier Menschen beim Angriff auf eine Klinik. Am Donnerstag tötete ein Mann zwei Frauen auf einem Parkplatz vor einer Kirche in Iowa.

Joe Biden, US-Präsident:

»Laut neuesten Daten aus dem Gesundheitsministerium sind Schusswaffen die häufigste Todesursache für Kinder in den USA. Der Killer Nummer eins! Mehr als Autounfälle, mehr als Krebs. Während der vergangenen zwei Jahrzehnte sind mehr Schulkinder durch Schusswaffen gestorben als Polizeibeamte und Soldaten im Dienst zusammen. Denkt darüber nach! Mehr Kinder durch Schusswaffen getötet als Polizisten im Dienst. Mehr Kinder erschossen als Soldaten. Bei Gott, wie viel Gemetzel sind wir bereit hinzunehmen? Wie viel mehr unschuldige amerikanische Leben müssen enden, bis wir sagen: genug. Genug!«

Biden und seine Demokraten berufen sich darauf, dass ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung für schärfere Waffengesetze sei. Proteste gegen Waffengewalt finden in liberalen Städten, wie hier aktuell in New York, viel Zuspruch.

Dennoch rechnen politische Beobachter damit, dass strengere Waffengesetze selbst unter dem Eindruck der jüngsten Massaker nicht durch den Senat kommen. Dort herrscht eine Patt-Situation zwischen Demokraten und Republikanern.

Joe Biden, US-Präsident:

»Wie wir wissen, sind wir im Senat auf die Unterstützung von mindestens zehn Republikanern angewiesen. Ich unterstütze die parteiübergreifenden Bemühungen kleiner Gruppen demokratischer und republikanischer Senatoren, einen Weg zu finden. Aber mein Gott: Die Tatsache, dass eine Mehrheit der Republikaner nicht mal über die Vorschläge debattieren und abstimmen will, finde ich gewissenlos. Wir dürfen das amerikanische Volk nicht wieder im Stich lassen.«