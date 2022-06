Robert Jeffress, TV-Evangelist:

»Gott sei Dank für Präsident Donald J. Trump!«

Die christliche Rechte in den USA jubelt über das Urteil des Supreme Courts zu Schwangerschaftsabbrüchen. Am Freitag hatte der oberste Gerichtshof der USA die Rechtsprechung zum fast fünfzig Jahre alte Präzedenzfall »Roe gegen Wade« gekippt, wonach Frauen grundsätzlich selbst darüber entscheiden durften, eine Schwangerschaft zu beenden.

Robert Jeffress, Fernsehevangelist:

»Der Hauptgrund, dass ›Roe‹ gekippt wurde, ist, dass sich 2016 Evangelikale mit konservativen Katholiken zusammengetan haben und einen Präsidenten wählten, der sein Versprechen hielt und drei konservative Pro-Life-Richter an den Supreme Court berief.«

Auch der so gepriesene Ex-Präsident Trump ließ es sich nicht nehmen, die Entscheidung vor Anhängern zu kommentieren:

Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident:

»Gestern hat das Gericht einen Sieg für die Verfassung überreicht. Ein Sieg für die Herrschaft des Rechts und vor allem: ein Sieg für das Leben. Dieser Durchbruch ist die Antwort auf die Gebete von Millionen und Abermillionen von Menschen. Jahrzehntelang hielten die Gebete an. Jahrzehnte über Jahrzehnte haben sie gebetet. Und jetzt wurden diese Gebete erhört. Für Generationen von Amerikanern in der Pro-Life-Bewegung sowie Verfassungskonservative. Eure bedingungslose Liebe, die Opfer und Hingabe wurden endlich vollständig belohnt. Herzlichen Glückwunsch.«

Liberale US-Prominente zeigten sich entsetzt über die drohende Einschränkung weiblicher Selbstbestimmung. Popsängerin Taylor Swift schrieb auf Twitter:

»Ich habe total Angst, dass wir jetzt wirklich an diesem Punkt sind – dass nach so vielen Jahrzehnten, in denen Menschen für die Rechte der Frauen am eigenen Körper gekämpft haben, die heutige Entscheidung uns diese Rechte nimmt.«

Auch die Schauspielerin Halle Berry reagierte:

»Ich bin außer mir! Was der Supreme Court getan hat, ist BULLSHIT. Man muss etwas dagegen unternehmen! Schusswaffen haben mehr Rechte als Frauen. Hört auf mit diesem Krieg gegen Frauen und haltet eure Gesetze von unseren Körpern fern. Wir müssen uns gemeinsam sperren und dürfen das nicht akzeptieren! Wir können nicht nur darüber im Internet schreiben. Wir müssen ETWAS TUN dagegen.«

Ex-Präsident Obama schrieb:

»Heute hat der Supreme Court nicht nur nahezu 50 Jahre Rechtsprechung umgekehrt, er hat die persönlichste Entscheidung, die jemand treffen kann, den Launen von Politikern und Ideologen ausgesetzt. Das greift essenzielle Freiheiten von Millionen Amerikanern an.«

Auf Twitter machten sich zudem viele, wie etwa der Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill, über ein Statement von Trumps ehemaliger Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders lustig.

Sarah Huckabee Sanders, Republikanische Gouverneurskandidatin in Arkansas:

»Wir werden sicherstellen, dass ein Kind in einer Gebärmutter genau so sicher ist wie im Klassenzimmer.«

Ende Mai hatte ein 18-Jähriger 19 Grundschulkinder in Texas in ihrem Klassenzimmer erschossen. Einen Tag vor seinem Abtreibungsurteil hatte die konservative Mehrheit im Supreme Court bundesweit das Waffenrecht gelockert.