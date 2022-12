Der nun vom Senat verabschiedete Text überlässt dem Verteidigungsministerium die Entscheidung, ob die aus der Truppe entlassenen Impfgegnerinnen und Impfgegner nun wieder eingestellt werden oder nicht. Die Republikaner hatten ursprünglich ihre automatische Wiedereingliederung verlangt, mit diesem Punkt konnten sie sich aber nicht durchsetzen.

Neue Impfstoffe für Kinder zugelassen

An anderer Stelle bleibt das Thema Impfen in den USA präsent: Die an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Coronaimpfstoffe von Biontech und Pfizer sowie von Moderna wurden nun auch für Kleinkinder ab sechs Monaten zugelassen. Das teilte die Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag mit.