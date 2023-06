Primary-Kandidaten der US-Republikaner:

»And I am running...«

»...for president...«

»... of the United States...«

»... of America!«

In gut einem halben Jahr ist es so weit: Dann beginnen die sogenannten Primaries der US-Republikaner. Bei diesen Vorwahlen entscheidet sich, wer 2024 als Präsidentschaftskandidat gegen Joe Biden antritt. Auch, wenn vieles nach einem Rennen zwischen Donald Trump und Ron DeSantis aussieht, melden jetzt immer mehr Republikaner auch aus der zweiten und dritten Reihe ihre Ansprüche offiziell an.

Tim Scott, US-Republikaner:

»Hallo North Charleston.«

Zeit, einen Blick auf die wichtigsten Kandidaten und ihre Motivationen zu werfen.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida:

»Die Wahrheit muss unser Fundament sein.«

Der bekannteste momentan: Ron DeSantis. 44 Jahre jung, Gouverneur von Florida und dort letztes Jahr mit fast 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Er präsentiert sich so ein bisschen als der neue, bessere Trump . A als jemand, der anders als Trump Sachen auch wirklich auf die Reihe bekommt und bei dem es weniger Drama gibt in der Politik als bei Trump. Und er hofft eben so Trump-Wähler, aber eben auch eher moderate Republikaner für sich gewinnen zu können.«

Ron DeSantis, Gouverneur Florida:

»Das Woke-Gedankenvirus steht für einen Krieg gegen die Wahrheit.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Ich glaube, dass er vielleicht bei den Republikanern eine Chance hat, aber bei den Hauptwahlen ist er doch eine sehr polarisierende Figur. Und ob er dann wirklich gewählt wird von der Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikanern, da wäre ich mir nicht so sicher.«

Mike Pence, Ex-Vize-Präsident:

»Präsident Trump lag falsch.«

Seine Kandidatur ist seit Dienstag offiziell: Ex-Vize-Präsident Mike Pence. Lange galt er als treuer Trump-Anhänger, als Jasager.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Am Ende hat dann Mike Pence sein Gewissen entdeckt und sich am 6. Januar gegen Trump positioniert und ist auch jetzt im Grunde wirklich einer der schärfsten Trump-Kritiker in diesem Rennen und hofft eben dort viele Wählerinnen und Wähler einsammeln zu können bei den Republikanern, die auf keinen Fall Trump als Kandidaten wollen.«

Mike Pence, Ex-Vize-Präsident:

»Ich weiß nicht, ob der Präsident und ich unterschiedliche Positionen vertreten… Aber sicherlich haben wir einen anderen Fokus.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Er ist ein wahnsinniger Langweiler, redet sehr langweilig, er hat wenig Charisma und allein auch durch die ganze Vergangenheit mit Trump ist er, glaube ich, sehr vorbelastet. Und ich glaube nicht, dass er bei den Republikanern am Ende wirklich Erfolg haben wird und schon gar nicht bei der eigentlichen Wahl.«

Chris Christie, Gouverneur New Jersey:

»Ich sage, was ich meine, und ich meine es, wie ich es sage. Das braucht Amerika gerade.«

Auch er verkündete nun seine Kandidatur: Chris Christie, eine schillernde Figur der US-Politik, gilt als ein ewiges Talent. Christie war acht Jahre lang Gouverneur von New Jersey. Lange gab er sich als Trump-Unterstützer, nun als scharfer Kritiker. Ein Trumpf: Er ist ein guter Redner.

Chris Christie, Gouverneur New Jersey:

»Am Ende glaube ich nicht, dass ich in Gefahr bin.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Er ist populistisch, er ist »middle of the road«, also ein Mainstream Republikaner. Ich glaube, er kann so die nötige Würze in diesen Wahlkampf bringen. Auch durch seine Attacken auf Trump wird er natürlich eine interessante Figur, der sicherlich auch in den Medien eine größere Rolle spielen wird.«

Chris Christie, Gouverneur New Jersey:

»Donald Trump hat uns kleiner gemacht. Indem er uns noch weiter auseinandergetrieben hat.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Leute wie Chris Christie sind eigentlich im Grunde so ein bisschen am Rande der Politik und so eine Präsidentschaftskandidatur, das bringt sie natürlich auch wieder so ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das ist etwas, was viele dieser Leute eben auch wollen und brauchen für sich selbst.«

Der einzige Schwarze Kandidat mit Chancen ist momentan Senator und kommt aus South Carolina: Tim Scott. Er wird von reichen Geldgebern wie dem Chef des Software-Riesen Oracle unterstützt und genießt das Vertrauen des politischen Establishments in Washington.

Tim Scott, US-Republikaner

»Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika!«

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Die lieben ihn also alle, weil er so ein umgänglicher, netter Typ ist. Und seine Message ist auch sehr positiv. Er möchte als derjenige rüberkommen, der Optimismus verbreitet, der gute Laune verbreitet, der auch in der Lage ist, über die Parteigrenzen hinweg zu moderieren. Also gibt er sich sehr gemäßigt und als optimistische Figur.«

Tim Scott, US-Republikaner

»Unter Joe Biden ist unser Land kein Land, das aufgibt, aber ein Land, das auf dem Rückzug ist.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Das Problem bei Tim Scott ist so ein bisschen, dass er eben in der Breite auch bei den Republikanern bislang nicht so richtig bekannt ist. Er muss sich also schnell sehr bekannt machen, um eben tatsächlich auch eine Chance zu haben, bei den anderen mitspielen zu können.«

Nikki Haley, US-Republikanerin:

»Das Washingtoner Establishment hat wieder und wieder und wieder versagt.«

Als Frau mit Überraschungspotential gilt Nikki Haley: eher moderat, bei Themen wie Abtreibung oder Abschiebung allerdings sehr konservativ. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina war unter Trump Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL

»Sie hat noch nie, wie sie selbst betont, einen politischen Wettbewerb, ein politisches Rennen verloren. Sie ist eine sehr erfahrene Campaigner, wie man so sagt. Sie ist eine Frau. Die Hälfte der Wählerschaft bei den Republikanern sind Frauen. Also auch das sind Punkte, die für sie sprechen. Und sie hat ein sehr überzeugendes, charismatisches Auftreten.«

Nikki Haley, US-Republikanerin:

»Anstelle von gefangen nehmen und wieder freilassen, wird es bei uns heißen: Gefangen nehmen und abschieben.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Deshalb würde ich von all diesen Kandidaten, die da sonst noch so sind, neben DeSantis und Trump ihr eigentlich fast die größten Chancen einräumen, so ein Überraschungskandidat zu sein, Kandidatin zu sein. Die, die dann von hinten das Feld doch vielleicht aufrollt.«

Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Bald werden wir unsere Größe wiedererlangen.«

Und dann ist da natürlich Donald Trump, gegen den sich alle am Ende behaupten müssen. Laut Umfragen liegt er mit mehr als 50 Prozentpunkten Zustimmung deutlich in Führung. Der Ex-Präsident hat die Partei während seiner Amtszeit auf sich zugeschnitten und dort immer noch zahlreiche treue Verbündete. Dass momentan viele Republikaner gegen ihn antreten wollen, könnte Trump an Ende nützen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Denn das kann zu einem Effekt führen, dass am Ende Trump derjenige ist, der immer seine Wähler auf seiner Seite hat. Und alle anderen, die Trump nicht wollen, verteilen sich auf viele andere Köpfe. Das ist ein Effekt, der ihm schon 2016 geholfen hat. Und wenn sich die anderen Kandidaten nicht bald auf einen starken Gegenkandidaten einigen, dann würde Trump tatsächlich so durchsegeln.«

Allerdings: Noch laufen Verfahren gegen Donald Trump, unter anderem wegen der Schweigegeldaffäre um Stormy Daniels. Der Prozess soll im März 2024 anfangen – mitten in den Primaries. Es wird also spannend bleiben. Offiziell starten die Primaries am 8. Januar 2024 im Bundesstaat Iowa.