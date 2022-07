Die von der republikanischen Senatorin Susan Collins aus dem Bundesstaat Maine und dem demokratischen Senator Joe Manchin (West Virginia) angeführte 14-köpfige Gruppe will den 135 Jahre alten Electoral Count Act anpassen. »Von Anfang an hat unsere parteiübergreifende Gruppe eine gemeinsame Vision für einen Entwurf, um die Mängel des veralteten und mehrdeutigen Electoral Count Acts von 1887 zu beheben«, hieß es am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement.