»Es ist mir eine Freude, Ihnen eine für den MK19-Granatenwerfer gemachte 40-Millimeter-Granate zu geben«, heißt es in dem Schreiben. Die Granaten seien in seiner Heimat, dem »Sunshine State« Florida, gefertigt und während des Vietnamkrieges entwickelt worden, so Mills. Er freue sich sehr darauf, nun in einem »missionsorientierten« Kongress zusammenzuarbeiten, so der US-Army-Veteran. »Lasst uns zusammenkommen und mit der Arbeit für unsere Wählerschaft beginnen.«